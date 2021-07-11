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26 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قرار وقف النشر عن "57357"

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عماد مبارك، التي تطالب بإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2018 الصادر بوقف كل ما نشر عن مستشفى 57357، لحين انتهاء التحقيقات، للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل


واختصمت الدعوى رقم 49558 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

يذكر إن هذة الدائرة تختص بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي:

1- الحقوق والحريات العامة.
2- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.
3- دعاوى الجنسية.
4- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنه من السفر وترقب الوصول.
5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدوائر بنظرها.
6- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية.
7- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة.
8- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر.

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