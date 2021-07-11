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إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين للمفوضين

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى بطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى في موضوع الدعوى.

أقام الدعوى صحفي، وحملت رقم ٤٣٩٥٥ لسنة ٧٥، ويطالب ببطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي انعقدت يوم ٢٢ ابريل الماضي.

وطالبت الدعوى بإعادة الدعوة لجمعية عمومية وعقد انتخابات جديدة.

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