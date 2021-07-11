اليوم..آسر ياسين يبدأ في تصوير مشاهده في مسلسل "الثمانية"



يبدأ الفنان أسر ياسين والفنانة غادة عادل اليوم في تصوير مشاهدهم بمسلسل "الثمانية"، وهو من المقرر عرضه نهاية العام الجاري عبر إحدى المنصات الالكترونيه.





مسلسل "الثمانية"، بطولة الفنان آسر ياسين، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت.







وفي سياق آخر شارك الفنان آسر ياسين مؤخرًا كضيف شرف في فيلم "السرب" مع الفنان أحمد السقا، قصي الخولي، منى زكي، دياب، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، أحمد حاتم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.