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دينا الشربيني تستعرض لياقتها في الچيم عبر "إنستجرام"

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها مقطع فيديو جديد لها، استعرضت خلاله لياقتها البدنية وذلك عبر الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام". 

وظهرت دينا الشربيني في الفيديو وهي تقوم بأداء بعض التمارين الرياضية، وعلقت عليها قائلة :"صباح الخير". 

وفي سياق آخر حققت دينا الشربيني عدة نجاحات في السينما مؤخرًا وذلك من خلال فيلم "ثانية واحدة"، وهو من تأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي. 

والجدير بالذكر أن دينا الشربيني يعرض لها حالياً في السينمات فيلم " البعض لا يذهب إلي المأذون مرتين"، وهو بطولة كريم عبد العزيز،،ماجد الكدواني، وهو من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي. 

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