Advertisements

الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
الرعاية الصحية: وحدات ومراكز طب الأسرة تقدم 80% من احتياجات الفرد الصحية وتعمل يوميًا على مدار 12ساعة

الدكتور أحمد السبكي: يتم مراقبة أداء الخدمات الطبية المقدمة بنظام التأمين الصحي الشامل بشكل لحظي من خلال منظومة ممنهجة لتحقيق أعلى مستوى من رضاء المنتفعين



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصيلة الخدمات الطبية التي تم تقديمها للمترددين على وحدات الرعاية الأولية بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى أن عدد المترددين خلال هذه الفترة بلغ 270 ألف متردد من المنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وذلك على العيادات في مختلف التخصصات الطبية بالمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وقالت هيئة الرعاية الصحية في بيان لها حول منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمنتفعين من خلال مراكزها ووحداتها الصحية بمحافظة الأقصر أن الخدمات تقدم بأعلى معايير الجودة العالمية داخل 36 وحدة ومركز طب أسرة بمحافظة الأقصر حتى الآن، ومن المقرر أن يصلوا إلى 59 وحدة ومركز طب أسرة تقدم كافة خدمات الرعاية الأولية، وتغطي كافة مناحي محافظة الأقصر، وذلك مع الإطلاق الرسمي للمنظومة بالأقصر قريبًا.

وتابع بيان الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، مساعد وزير الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، منذ بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى منتصف العام الحالي، شملت 111ألف خدمة طبية بعيادات طب الأسرة، 53 ألف خدمة طبية من خلال عيادات الأسنان، بالإضافة إلى 24.5 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات تنظيم الأسرة والباطنة والنساء والأطفال والعظام داخل الوحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، هذا إلى جانب 58 ألف فحوصات معملية وتشخيصية، 23.5 ألف متردد على عيادات الطوارئ بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالأقصر.

وأضافت الهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تعزز مفهوم طب الأسرة، بحيث أصبحت تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية، كما تعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، وأشارت الهيئة: كل وحدات ومراكز طب الأسرة داخل المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعمل على مدار 12ساعة يوميًا بما يعني توفير الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار اليوم وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يستثمر في صحة المواطن المصري، لأن بدون مواطن ذو مستوى صحي مميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وتعد هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمة الصحية لجميع المصريين دون تمييز وفق أحدث معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أنه يتم مراقبة أداء الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل سواء في محافظة الأقصر أو بورسعيد أو الإسماعيلية لحظة بلحظة، من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصول المنتفعين داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة على الخدمة شموليًا، مشيرًا إلى السعي الدائم للهيئة لزيادة رضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل عن الخدمة الطبية، وذلك بهدف ضمان الوصول لأعلى مستويات الجودة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين.
الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر
الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر
الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر
الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر
الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر
الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر
الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر
الرعاية الصحية: تقديم 270 ألف خدمة طبية خلال وحدات الرعاية الأولية بالأقصر

أخبار تهمك

الكشف عن خليفة كومان في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

الزمالك يضحي بلاعب جديد

منذ 37 دقيقة

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 11 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

10:44 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي