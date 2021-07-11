سكالوني يكشف مفاجأة نارية عن ميسي في نهائي كوبا أمريكا





أشاد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بلاعبه الدولي الكبير ليونيل ميسي والذي قاد منتخب بلاده لحصد بطولة كوبا أمريكا بالفوز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية بهدف واحد مقابل لا شيء.





وأبلغ سكالوني مجموعة الصحفيين المتواجدين بعد إنتصار التانجو في ستاد ماراكانا أن ميسي لم يكن لائقًا تماماًا على المستوى البدنية لكنه أصر على المشاركة في المواجهة النهائية.





ونال ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ستة مرات من قبل جائزة الكرة الذهبية في ستة مناسبات وهو رقم قياسي تاريخي بالإضافة إلى حصوله على الألقاب الممكنة على المستوى الفردي وكذلك الجماعي مع ناديه برشلونة لكنه كان يخسر النهائيات مع منتخب بلاده والتي وصلت إلى أربعة.





ولم يكشف سكالوني عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ليو ميسي لكنه كال المديح له في الأمسية التي شهدت إحتفال ملايين الأرجنتينيين بعد حصول منتخب بلادهم على اللقب الأول منذ 28 عامًا والأول لميسي في مسيرته مع منتخب بلاده.