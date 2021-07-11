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معاينة جثة طفلة سحلتها سيارة أمام مركز شباب الجزيرة: نزيف بالمخ والكبد وتهتك بالرئة

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت مناظرة نيابة قصر النيل الجزئية، لجثة طفلة لقت مصرعها أثر اصطدمها بسيارة ملاكى أما مركز شباب الجزيرة، وتبين من المعاين أن الجثة لطفلة فى العقد الأول من العمر وبها نزيف بالمخ والكبد والمعدة وتهتك بالرئة وكسر فى الرجل اليسرى، وكانت بكامل ملابسها فى وسط بركة من الدماء، ومسجاه على وجهها

وأفادت التحقيقات انه أثناء سير المتهم بسيارة قيادته أمام مركز شباب الجزيرة بمنطقة قصر النيل فوجيء بثلاثة أشخاص يعبرون الطريق مرة واحدة فحاول تفاديهم إلا انه اصطدم بهم بمقدمة السيارة، بسرعة 40 كيلو في الساعة أثناء وقوع الحادث مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة أثنين، وان السيارة ملك صاحبه وليس ملكه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مركز شباب الجزيرة بمنطقة قصر النيل، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أثناء خروج سيدة ونجلتها ونجلة شقيقتها وتدعي مريم وتبلغ من العمر 5 سنوات، من مركز شباب الجزيرة وعبورهم الطريق صدمتهم سيارة ملاكي يقودها أمين شرطة مما أسفر عن اصابتهم وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم لكن الطفلة مريم توفت أثناء اسعافها أثر إصابتها بنزيف داخلى بالمخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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