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محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بمدينة الفيوم، لتوفير سكن كريم لقاطني تلك المناطق، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير عام التخطيط العمراني بالديوان العام، وممثل الشركة القائمة بأعمال التطوير، ومسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تضمن استعراض ما تم إنجازه من أعمال التطوير بالمناطق العشوائية وغير المخططة بمدينة الفيوم، فضلًا عن تحديد الخطط المستقبلية لتطوير باقى المناطق من خلال الشركة المنفذة، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخططات تطوير المناطق غير المخططة، للحفاظ عل الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمي، إلى أن أعمال تطوير المناطق العشوائية تشمل: رصف الطرق الرئيسية وتركيب الإنترلوك بالشوارع الفرعية، وتغيير خطوط الصرف الصحي المتهالكة، واستبدال أعمدة الإنارة التالفة، لافتًا إلى أن محافظ الفيوم أكد على أن تطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية غير المخططة توجيهًا رئاسيًا، مشيرًا إلى أنه تم توفير عدد من الوحدات السكنية البديلة لقاطني المناطق العشوائية التى سيتم تحريك ساكنيها وحصر عدد الأسر بها.

وأوضح محافظ الفيوم أن تطوير وتأهيل وتخطيط المناطق غير المخططة يشمل 6 مناطق بمدينة الفيوم، بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، بتكلفة 120 مليون جنيه، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطوير منطقتى علواية سعادة وعزبة مأمون بالصوفي، كما تشمل المرحلة القادمة تطوير مناطق الشيخ حسن والصيفية وعزبة حنيدي والحاكورة وسيأتي تطوير باقى المناطق تباعًا، مشددًا على متابعة المناطق التى تم تطويرها، وتكثيف أعمال النظافة بها للحفاظ على أعمال التطوير، مع العمل على توعية المواطنين بالمحافظة عليها، مؤكدًا على أن أعمال التطوير وتخطيط المواقع العشوائية غير المخططة يعد فرصة ذهبية لإعادة الوجه الحضاري لمدينة الفيوم خاصة وللمحافظة بشكل عام.

وشدد محافظ الفيوم على تنفيذ الأعمال الحتمية أولًا حفاظًا على المال العام، وبما يحقق أكبر فائدة للمواطنين، فضلًا عن تحريك الأعمال من المناطق الواقعة في نطاق برامج السكن البديل، كما أكد على أهمية الانتهاء من دراسة كافة البيانات المتعلقة بالمناطق غير المخططة بالمدينة، ورفعها مساحيًا وتصويرها جويًا، لإعادة تخطيطها عمرانيًا مرة أخرى تحت إشراف الجهات المعنية، فضلًا عن مراجعة كافة الأعمال على أرض الواقع.

ولفت المحافظ إلى سرعة موافاة صندوق تطوير العشوائيات بما تم تنفيذه من أعمال بمدينة الفيوم، ورصد الفجوات بين ما تم تطويره بالفعل والمبالغ التى تم صرفها، مع وضع الخطط البديلة لأعمال التطوير بشأن المناطق التى سيعاد تأهيلها بالكامل، مع الرفع المساحي للعمارات، وعدد الوحدات بها ومساحتها، وعدد السكان، مع تحديد المشهد بشكل كامل خلال أسبوع من خلال الجهات المعنية من قبل مسئولي مجلس مدينة الفيوم والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة فضلًا عن مسئولي الشؤكة المنفذة.

وفي السياق نفسه، كشف نائب محافظ الفيوم، عن أنه سيتم البدء في حصر الوحدات السكنية بمنطقة الشيخ حسن وعدد سكانها ومراجعة مساكن حي غرب تمهيدًا للبدء في اعادة تخطيطها، فضلًا عن أنه جاري انهاء الإجراءات مع الجهات ذات الصلة صاحبة الولاية على عدد من قطع الأراضى بمدينة الفيوم، لإنشاء وحدات سكنية تتناسب وطبيعة المكان، بمناطق الحواتم وشارع جمال عبد الناصر والحواتم، مع الاستفادة بالوحدات السكنية الخالية بمنطقة دمو، تزامنًا مع البدء في تنفيذ المشروع القومي للسكن البديل بمنطقة الحواتم.

وأضاف نائب المحافظ، بأن أعمال التطوير تسير على عددٍ من المحاور منها: الرفع المساحى للمواقع الحكومية والمواقع غير المخططة، وحصر تلك المناطق، وآليات التطوير، وتوفير المساكن البديلة لأصحاب المناطق المزمع تطويرها وإعادة تخطيطها.
محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة
محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة

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