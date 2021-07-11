خلال 24 ساعة.. ضبط 1542 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية



ضبط 1542 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (2 طن "هياكل وأحشاء دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.



ضبط (1،95 طن "دواجن كاملة – فليه – كبد وقوانص") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.



ضبط (1،39 طن "أسماك سالمون") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



ضبط (35،4 طن "نشا – عسل - جلوكوز") معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



ضبط (21،45 طن "ملح طعام") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لتعبئته وطرحه للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.



ضبط (2،22 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستخدام الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.



ضبط (10 طن "أعلاف حيوانية")بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (4 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.



إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.. وقد أسفرت عن ضبط عدد (31) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2810) عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

