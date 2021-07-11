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رئيس الأرجنتين يهنئ المنتخب بالفوز بكوبا أمريكا

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
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خلق فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا عقب انتظار دام 28 عاماً، حالة من الفرح الشديد في البلد اللاتيني، حيث تعاقبت ردود الأفعال سواء من جانب سياسيين وفي مقدمتهم رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز أو لاعبين سابقين دافعوا عن قميص "الألبيسيليستي".

وعبر حسابه على تويتر، كتب الرئيس: " أود أن أهنئ وأعانق فريقنا العظيم على صعوده بالبلاد إلى القمة، سيتذكر الشعب الأرجنتيني دائماً أنه في أوقات الألم، زرعوا الأمل ومنحونا فرحة كبيرة، هيا يا أرجنتين، كل الفخر".

بدورها، هنأت نائبة الرئيس، كريستينا فرنانديز المنتخب بالفوز على البرازيل في النهائي بهدف نظيف من توقيع أنخل دي ماريا.

من جانبه، قال الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري: "شكراً أيها الشباب، إنها فرحة تساوي الآن الضعف، ميسي، أنت الأعظم، هيا يا أرجنتين".

وعبر تويتر أيضاً، كتب لاعب منتخب الأرجنتين وبرشلونة سابقاً، خافيير ماسكيرانو: "شكراً أيها الشباب العظماء، أبطال أمريكا".

ومن أسرة قائد المنتخب ليونيل ميسي، جاءت ردود الأفعال على لسان والده خورخي ميسي الذي قال لنجله على إنستغرام: "أنت تستحق ذلك ليونيل".

أما زوجة المهاجم الأرجنتيني، أنطونيلا روكوتزو فأبرزت: "نحن أبطال، نحن الأرجنتين، هيا يا أرجنتين، هيا يا حبيبي، ما كنت تحلم به منحك الرب إياه أخيراً، لأنك تستحق ذلك، لا أستطيع الانتظار لأراك لنحتفل معاً".

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