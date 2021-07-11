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أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد، 1.518 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية .

 

وقالت الصحة الإماراتية، إنه تم الكشف عن 1.518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 650220 حالة.

 

‌‎وقد أعلنت الصحة الإماراتية، وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة من جراء الفيروس 1866 حالة.

 

وأجرت الصحة الإماراتية، 280747 فحصا جديدا للكشف عن المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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فيروس كورونا الإمارات

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