بهذه الكلمات..هبة مجدي تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل



حرصت الفنانة هبة مجدي على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل الذي توفي منذ خمسة، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هبة مجدي عدة صور جمعتها بوالدها الراحل، وعلقت عليها قائله:" 1951/7/11، أما عن أبي فلا اقتباس ينصفه ولا نص يكفي للحديث عنه هو الفضل هو الخير هو الكل".







شاركت هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، صبري فواز، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة.