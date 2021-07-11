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عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الخاصة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وجود مفاوضات للحصول على خدمات واحد من نجوم فريق نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وعلم الفجر الرياضي من مصادره الخاصة أن بيراميدز يستعد للحصول على خدمات محمد عواد نجم القلعة البيضاء خلال الموسم القادم مع وجود ترحيب من جانب إدارة الزمالك بسبب قيمة عقده المرتفعة.

وأضاف المصدر أنه في حالة بيع عواد إلى صفوف فريق نادي بيراميدز سيكون هناك إستقرار نهائي من جانب الإدارة على بقاء محمد أبوجبل بجانب جنش في مركز حراسة المرمى.

يُذكر أن حراس القلعة البيضاء يمثلون صداعًا في رأس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء بسبب الأزمات الكبيرة التي يقوم بها كلًا منهم.

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