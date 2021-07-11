احتفالات الجماهير تعم الأرجنتين

خرج آلاف الأرجنتينيين إلى الشوارع بجميع مدن البلاد تقريباً، للاحتفال بتتويج منتخب بلادهم بالتتويج بلقب كوبا أمريكا عقب الفوز على البرازيل في النهائي بهدف نظيف حمل توقيع أنخل دي ماريا، في مباراة أقيمت فجر اليوم الأحد، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.





وكالعادة كانت مسلة مدينة بوينوس أيرس مركز الاحتفالا ت، حيث تجمع أكثر من 20 ألف شخص للاحتفاء بأول لقب يحققه "الألبيسيليستي" منذ عام 1993.





وعمت الفرحة منطقة المعلم الأثري البارز بالعاصمة الأرجنتينية، والذي تلون باللونين السماوي والأبيض، وسط حالة من عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والقيود الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.





وبدأت هذه المنطقة في استقبال الجماهير عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، وهكذا كان الحال في ساحة لا ريبوبوليكا في مدينة روساريو، ووسط مدينة كوردوبا، على غرار الميادين والمناطق البارزة بمختلف مدن الأرجنتين، حيث تجمع المشجعون وسادت أجواء الفرحة والبهجة باللقب.





وبهذا الانتصار الذي تحقق على أرض ماراكانا أمام الخصم الأزلي البرازيلي، أنهت الأرجنتين 28 عاماً من الصيام عن الألقاب، وتمكن ليونيل ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في البطولة، من حصد أول لقب من منتخب بلاده الذي لم يسبق أن توج معه بأي بطولات.



