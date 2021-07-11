التموين تزف بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى (فيديو)

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك توافر للحوم السودانية والبرازيلية والبلدية في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بنفس أسعار العام الماضي.



وأضاف "خليل"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأحد، أن أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات تصل لـ 85 جنيه، واللحوم البرازيلي بسعر 65 جنيه للكيلو، واللحوم الضأن المبردة بـ 95 جنيه، لافتًا إلى أنه تم ضخ كمية من اللحم الضأني المبرد تصل لـ 250 طن، إلى جانب توزيع كمية من الضأني البلدي بـ 125 جنيه للكيلو مختوم بالختم المستدير البلدي الأحمر مقابل 140-150 جنيه في السوق.



وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هدف الوزارة ليس تحقيق الربح وإنما توفير السلع وضبط الأسعار في السوق، موضحًا أن وزير التموين أجرى تعاقدات للحوم السودانية تصل لـ 24 شهر، لافتًا إلى أنه يتم ضخ 100 طن لحوم يوميًا، منوهًا بأنه تم ضخ الدواجن بأسعار 37 جنيه، مع توفير الجلاش والرقائق والعصائر والسمنة البلدي والزيوت بجميع المجمعات الاستهلاكية التي تصل لـ 259 فرع بالإضافة لـ 39 شادر والتي تم ضخ كمية من الخراف الحية بسعر 65 جنيه للكيلو.

