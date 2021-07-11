خروج طلاب الثانوية من مدرسة المنيرة الإعدادية بعد تأدية الامتحان (صور)

خرج طلاب الثانوية العامة من مدرسة المنيرة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بعد تأدية طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة اللغة العربية، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل.





وحرص عدد كبير من الطلاب على ارتداء الكمامات لمواجهة جائحة كورونا.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد على أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة تقيس مهارات الفهم والتدقيق والعمق، مشيرًا إلى أن كل امتحان به أسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة ثم المستويات الأعلى.





وأوضح "شوقي"، أن كل سؤال من أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة عمل خلفه من 10 لـ 12 من الخبراء المتخصصين، وكل سؤال عند وضعه كان مرفق معه مستوى صعوبته ومخرج التعلم الذي يقيسه والزمن المحدد لإجاباته بدقة.



