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ليبيا تسجل 2854 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:52 م
ليبيا
ليبيا
وكالات
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سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، 2854 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

ووفقًا لبيان المركز الليبي، وصل معدل الإصابات وصل 38.2 %  من مجموع التحاليل التي أجريت، والتي وصلت اليوم إلى 7458 فحصًا.

 

وقد تماثل 376 حالة للشفاء، ووفاة 8  أشخاص نتيجة الإصابة بالمرض.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الليبية، إغلاق المنافذ البرية والجوية مع الجمهورية التونسية التي تشهد زيادة طردية في حالات الإصابة والوفاة نتيجة الفيروس، فيما أعلنت بعض البلديات الليبية عن إجراءات طوارئ شملت إغلاق بعض المحلات التجارية، وإيقاف المحافل الثقافية، وكذلك إغلاق صالات الأفراح وبعض المقاهي.


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