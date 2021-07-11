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المشدد لـ3 متهمين تعدوا على سيدة وتسببوا في إجهاضها بالقليوبية

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قضت محمكة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة سنة واحدة ل 3 متهمين، لإسقاطهم عمدا حمل سيدة بعد أن تعدوا عليها ضربا بالأيدي، وركلا بالأرجل محدثين إصابتها التي أدت إلى إجهاضها مع علمهم بكونها إمرأة حبلى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبدالقادر عوض، ومجدب نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبدالجواد.

أكدت المحكمة، فى حكمها أن المتهمين أسقطوا عمدا إمرأة حبلى بأن تعدوا عليها ضربا بالأيدي وركلا بالأرجل محدثين إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي، وكذا تقرير الطب الشرعي الخاصين بها مما أدى إلى إجهاضها مع علمهم بكونها إمرأة حبلى.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ بقيام 3 متهمين بالتعدى بالضرب على سيدة حامل وأسقطوا عمدا حملها، بأن تعدوا عليها ضربا بالأيدى وركلا بالأرجل محدثين إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي، وجرى تشكيل فريق بحثي لضبط المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات حتى ورود تقرير الطب الشرعي الذى أكد صحة الواقعة.

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