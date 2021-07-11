"المرأة سبب التحرش".. غضب في البرلمان وقرار من عاجل رئيس المجلس

حذف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة النائب محمد هاشم من المضبطة والتي قال فيها: "المرأة من أسباب التحرش".





جاء ذلك بعد اعتراض الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد، لمواجهة التحرش.



