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"المرأة سبب التحرش".. غضب في البرلمان وقرار من عاجل رئيس المجلس
الأحد 11/يوليو/2021 - 02:55 م
محمد المسلمي
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حذف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة النائب محمد هاشم من المضبطة والتي قال فيها: "المرأة من أسباب التحرش".
جاء ذلك بعد اعتراض الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد، لمواجهة التحرش.
فيما داعب رئيس البرلمان النائب محمد هاشم، قائلا: ليه كده ما انت كنت ماشي كويس.
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