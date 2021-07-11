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بعد إصابته بجلطة في القلب.. تطورات الحالة الصحية للفنان مجدي عبيد

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تعرض الفنان مجدي عيبد منذ أيام لجلطة في القلب، وكشفت زوجته عن تطورات الحالة الصحية له في تصريحات صحفية لها أنه مازال يعاني من جلطة في القلب، هو حالياً في مستشفى مبرة بمصر القديمة، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل في أقرب وقت.



وكانت زوجته قد نشرت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" أن زوجها في العناية المركزة، إثر إصابته بجلطة في القلب؛ إذ كتبت قائلة:"اللهم أنت الشافي المعافي اشفي مجدي، أتمنى من كل الأصدقاء يدعوله، مجدي مازال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الأزمة اللي احنا فيها حالياً". 

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