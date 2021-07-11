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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:59 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملاتال يوم الأحد،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات حيث صعد مؤشرها العام 0.19%، وارتفع السوق الأول 0.10%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.48% و0.63% على الترتيب.

وزادت سيولة البورصة اليوم بنسبة 12% لتصل إلى 37.57 مليون دينار، مقابل 33.56 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول بنحو 32.6% لتصل إلى 234.63 مليون سهم مقابل 176.91 مليون سهم يوم الخميس الماضي.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الخدمات المالية بنمو نسبته 0.98%، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض معدله 4.43%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية عند الإقفال.

وجاء سهم "كامكو" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 13.08%، فيما تصدر سهم "منشآت" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.37%.

وتصدر سهم "أعيان للإجارة" نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 4.64 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 0.71%، بينما تصدر سهم "منازل" نشاط الكميات بتداول 46.95 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 3.22%.

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