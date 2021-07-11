بكاء وحيرة.. رد فعل طلاب "أدبي" بعد امتحان العربي بالثانوية العامة



شهدت لجان الثانوية العامة ردة فعل صعبة من طلاب الشعبة الأدبية الذين كان يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم الأحد، وذلك بسبب وجود أسئلة صعبة تفاجئ بها الطلاب داخل اللجان.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات.



وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



صعوبة في تلك الأسئلة

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، جاء أفضل نسبيا من إمتحان الشعبة العلمية أمس.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك شكاوي من قبل الطلاب وأولياء أمورهم من صعوبة الأسئلة الخاصة بالنحو، فضلا عن تشابة إجابات الإختياري في الأسئلة الخاصة بالقراءة والنصوص، وصعوبة غي القراءة المتحرره والوقت غير كافي، قائلين: "النحو والقراءة المتحرره فيهم صعوبة"



بكاء الطلاب بعد الامتحان

فيما لجأ بعض الطلاب إلى البكاء بسب أن امتحان اللغة العربية كان مكون من 28 ورقة إجمالي 60 سؤالًا، وصعبا، وبه عدة نقاط تحتاج إلى التركيز، إضافة إلى الوقت الذي لم يكن كافيا ومناسبا لإنهاء جميع الأسئلة، حسب وجهة نظرهم.



حيرة الطلاب بعد الامتحان

وعلى جانب آخر، كشفت مواقف بعض الطلاب من الامتحان الذي تسبب لهم في الوقوع بحيرة لعدم معرفتهم بمدى صحة اجاباتهم من عدمه، فقال طلاب بإحدى مدارس الجيزة: "حلينا الامتحان كله ولكن مش متأكدين من الاجابات الصحيحة".



