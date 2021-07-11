أرسنال يحسم مصير محمد النني





كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد مصير الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الأنجليزي مع الجانرز.





وقالت صحيفة " فاناتيك " التركية اليوم الأحد أن أرسنال لن يقوم بتجديد عقد محمد النني والذي ينتهي بعد موسم واحد وبالتحديد في شهر يونيو من العام 2022.





وقالت الصحيفة أن بشيكتاش دخل في مفاوضات مع مع الدولي المصري للحصول على خدماته وقد تكون هناك سهولة كبيرة للحصول على خدماته حال قرر الجانرز رحيل اللاعب والأستغناء عنه.





وكان النني قد لعب مع بشكتاش على سبيل الإعارة في موسم 2019 - 2020 قبل أن يعود إلى الأرسنال مرة أخرى ويشارك في أكثر من مباراة تحت قيادة أرتيتا الموسم الماضي.