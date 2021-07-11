Advertisements

استمرار حبس عاطل لإتجاره في المخدرات بمنشأة القناطر

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة،  استمرار حبس عاطل ١٥ يوم  على ذمة التحقيق في قضية الاتجار في الحشيش بمنشأة القناطر.

وباشرت  النياية العامة، بجنوب الجيزة التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بمنشأة القناطر بالجيزة، واعترف المتهم بحوزته على عدد من قطع من الحشيش  ومبلغ مالي.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري من المخدرات من أحد التجار،  ولجأ لتجارة المخدرات، لتكوين ثروة  ويروج لتجارة المخدرات في منطقته، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من الحشيش.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ 33 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي