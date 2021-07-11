خروج طلاب الثانوية من مدرسة السيدة زينب الإعدادية بنات بعد أداء امتحان العربي (صور)

خرج طلاب الثانوية العامة من مدرسة السيدة زينب الإعدادية بنات، بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل.





وحرصوا جميعهم على ارتداء الكمامات الخاصة بهم قبل دخولهم لجان الامتحانات ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.



