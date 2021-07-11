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خروج طلاب الثانوية من مدرسة السيدة زينب الإعدادية بنات بعد أداء امتحان العربي (صور)
الأحد 11/يوليو/2021 - 03:03 م
إيمان أسامة
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خرج طلاب الثانوية العامة من مدرسة السيدة زينب الإعدادية بنات، بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة الصحة من قبل.
وحرصوا جميعهم على ارتداء الكمامات الخاصة بهم قبل دخولهم لجان الامتحانات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
جدير بالذكر: أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة في شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضة، و256366 في أدبي.
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