"صاحب جدع"..أغنية سينجل جديدة لـ معتز أمين









يستعد المطرب والملحن معتز أمين لطرح أغنية جديدة بعنوان"صاحب جدع"، من ألحانة، وكلمات حسام طنطاوى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وميكس وماستر محمد عباس، وفيديو محمد أحمد، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.







من ناحية أخرى طرح معتز اغنية الله معك هي اغنية لبنانية من ألحانة، و كلمات أحمد خيرت وتوزيع وتأليف وتريات : Jezo وتسجيل وميكس ياسر أنور ، على يويتوب.







جديربالذكر أن تعاون معتز أمين مع أبوالليف مؤخرا فى أحدث أغانيه والتي تحمل إسم «عيب كده» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، احتفالا بالعام الجديد 2021، وهى من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي، واقتربت من تحقيق أكثر مليون مشاهدة .







من جانبه كشف معتز أمين كواليس الأغنية قائلا: بداية العمل على الأغنية كان من خلال تراك موسيقى، ثم بدأنا بتنفيذه والعمل عليه، ثم أضفنا الكلمات التي كانت مناسبة تماما لشخصية أبو الليف لكونها خفيفة .