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عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رغبته في الحصول على خدمات واحد من لاعبي فريق نادي موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت بعض المصادر الخاصة أن جهاز الكرة في نادي الزمالك ينتظر موافقة إدارة نادي موناكو الفرنسي على ترك المحترف المغربي يوسف آيت.

وفي حالة الموافقة على الصفقة سيتم الدخول في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب من أجل معرفة كافة البنود الشخصية التي تؤهله إلى اللعب في صفوف القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن كارتيرون يسعى إلى الوصول لبديل فرجاني ساسي والذي قرر الرحيل وعدم تمديد تعاقده مع الفريق.

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