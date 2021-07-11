Advertisements

وزير عراقي يعلن قطع ‫إيران التام للمياه عن ‫بلاده ويلوح باللجوء إلى المجتمع الدولي

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:08 م
العراق
العراق
وكالات
Advertisements

أعلن وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية، اليوم الأحد، قطع ‫إيران التام للمياه عن ‫بلاده، ويلوح باللجوء إلى المجتمع الدولي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

لا تتوقف إيران عن العبث بأمن واستقرار المنطقة عن طريق ميليشياتها المنتشرة بطول المنطقة وعرضها.

 

وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن إيران حاولت التأثير في السياسة الخارجية للعراق، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

وشدد علاوي على أن بغداد تسعى لتحييد نفوذ طهران، لافتا إلى أن إيران بدأت تتراجع بسبب التحديات الصعبة التي تواجهها.

 

مستشار الكاظمي أكد أن العراق يبحث حاليا فتح عدة معابر جديدة مع السعودية، مشددا على أن العراق يتطلع إلى استغلال علاقاته مع السعودية لتعزيز الأمن والاقتصاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير عراقي قطع المياه ايران العراق

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى (فيديو)

منذ ساعة

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"تدعم أذربيجان بالسلاح".. رئيس أرمينيا يدين سياسات تركيا بالمنطقة

"سياسات جديدة".. ملف إرهاب إيران أمام إدارة جو بايدن (فيديو)

من بوابة "معبر حدودي" .. تركيا والتوسع في العراق (فيديو)

لماذا تقف قطر مع إيران في وجه العرب؟ (فيديو)

يد إيران تستمر بالعبث في العراق (فيديو)

تأكيد أميركي على دعم المملكة العربية السعودية (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي