وزير عراقي يعلن قطع ‫إيران التام للمياه عن ‫بلاده ويلوح باللجوء إلى المجتمع الدولي

أعلن وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية، اليوم الأحد، قطع ‫إيران التام للمياه عن ‫بلاده، ويلوح باللجوء إلى المجتمع الدولي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

لا تتوقف إيران عن العبث بأمن واستقرار المنطقة عن طريق ميليشياتها المنتشرة بطول المنطقة وعرضها.

وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن إيران حاولت التأثير في السياسة الخارجية للعراق، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وشدد علاوي على أن بغداد تسعى لتحييد نفوذ طهران، لافتا إلى أن إيران بدأت تتراجع بسبب التحديات الصعبة التي تواجهها.

مستشار الكاظمي أكد أن العراق يبحث حاليا فتح عدة معابر جديدة مع السعودية، مشددا على أن العراق يتطلع إلى استغلال علاقاته مع السعودية لتعزيز الأمن والاقتصاد.