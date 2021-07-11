Advertisements

الأهلي يكشف موقفه من ضم نجم بيراميدز

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

شهدت الأيام القليلة الماضية وجود تضارب حول مفاوضات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع بعض حراس المرمى لتدعيم المركز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وفي تصريح خاص للفجر الرياضي نفى مصدر داخل النادي الأهلي أنباء الدخول في مفاوضات لضم المهدي سليمان حارس بيراميدز أو محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وكشف المصدر أن فكرة تدعيم حراسة المرمى مؤجلة تمامًا خلال الفترة الجارية خاصةً أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لم يطلب ضم أي حارس مرمى خلال الفترة الماضية ويثق في قدرات الثلاثي المتواجد محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

يُذكر أن البعض ربط بين أنتهاء تعاقد المهدي سليمان مع بيراميدز الموسم القادم وبين إنتقاله للأهلي خاصةً في ظل وجود أزمة بين حراس بيراميدز لكن إصابة أحمد الشناوي تعيد المهدي للحسابات من جديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الفجر الدوري المصري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ ساعتين

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى (فيديو)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس بيراميدز

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

الأهلي يفاوض حارس بيراميدز

الأهلي يكشف حقيقة ضم نجم بيراميدز

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

03:02 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي