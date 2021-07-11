الأهلي يكشف موقفه من ضم نجم بيراميدز





شهدت الأيام القليلة الماضية وجود تضارب حول مفاوضات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع بعض حراس المرمى لتدعيم المركز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وفي تصريح خاص للفجر الرياضي نفى مصدر داخل النادي الأهلي أنباء الدخول في مفاوضات لضم المهدي سليمان حارس بيراميدز أو محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.





وكشف المصدر أن فكرة تدعيم حراسة المرمى مؤجلة تمامًا خلال الفترة الجارية خاصةً أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لم يطلب ضم أي حارس مرمى خلال الفترة الماضية ويثق في قدرات الثلاثي المتواجد محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





يُذكر أن البعض ربط بين أنتهاء تعاقد المهدي سليمان مع بيراميدز الموسم القادم وبين إنتقاله للأهلي خاصةً في ظل وجود أزمة بين حراس بيراميدز لكن إصابة أحمد الشناوي تعيد المهدي للحسابات من جديد.