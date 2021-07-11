مرارة الهزيمة.. ليست هذه المرة - كرة القدم تبتسم لـ «ميسي»

بعد طول انتظار، "ميسى" يحصل أخيرًا على أول لقب له مع المنتخب الأرجنتيني، حيث سقط اللاعب فى قاع الفشل طوال مسيرته الدولية، ولم يحصل على أي لقب قارى مع الأرجنتين، رغم إبداعه مع فريق برشلونة، وتألقه فى مسيرته الفردية، مما جعل اللاعب يتعرض للهجوم الدائم بسبب فشله الذريع مع راقصي التانجو.





ولكن جاء اليوم ليتوج ميسي أخيرًا بأولى ألقابه مع الأرجنتين، ليُثبت للعالم أنه ليس متخاذلًا مع منتخب بلاده كما كانوا يقولون دومًا.





وفي هذا التقرير سوف نستعرض أبرز أرقام ميسي مع التانجو:-





فاز منتخب الأرجنتين على منتخب البرازيل، بهدف دون رد فى نهائى كوبا امريكا، عن طريق هدف ساحر من اللاعب " دي ماريا" فى الدقيقة 21 بتمريرة رائعة من اللاعب "رودريجو دي باول".





وبذلك يكون دي ماريا بمثابة المخرج الوحيد فى اللقاء الذى نجح فى تحقيق حلم ميسي والأرجنتين في إعادة كأس كوبا منذ غيابه 23 عامًا عن الأرجنتين، ويكون الكأس الخامس عشر في تاريخ الأرجنتين متساويًا بذلك مع نظيره الأوروجواياني.





ميسي بـأرقام جديدة

-أصبح ميسي أكثر لاعب يشارك في بطولة كوبا أمريكا، حيث شارك فى 34 مباراة، بالتساوي مع اللاعب التشيلي “سيرجيو ليفينجستون”، حيث سجل 13 هدف وكان على قرب من تسجيل الهدف الـ14 ولكن لم يحالفه الحظ، وقدم 17 تمريرة حاسمة.





- أصبح ثانى أكثر لاعب خوضاً للمباريات فى تاريخ قارة أمريكا الجنوبية، حيث اللاعب الأول هو الإكوادورى إيفان هورتادو صاحب الـ 168 مباراة.

“مرارة الهزيمة.. ليست هذه المرة”

شارك ميسي مع منتخب الأرجنتين فى 4 نهائيات، ولكن لم ينجح ميسي بقميص المنتخب الألباسيليستى في الفوز فى أي نهائي، ليتجرع مرارة الهزيمة ويفشل فى الحصول على لقب قارى.





وهم 3 نهائيات في كوبا امريكا، ونهائي فى كأس العالم:

1- نهائي كوبا أمريكا 2007 : الأرجنتين VS البرازيل :- فاز المنتخب البرازيلي على المنتخب الأرجنتيني 3- 0 .





2- نهائي كوبا أمريكا 2015 : الأرجنتين VS تشيلي :ـ خسر المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح 1–4 ، وكان ميسي اللاعب الوحيد الذي نجح فى تسديد ركلة الجزاء.





3- نهائي كوبا أمريكا المئوية 2016 : الأرجنتين VS تشيلي :- هو نهائي متكرر من النسخة السابقة وانتهت بفوز المنتخب التشيلي بركلات الترجيح 4-2 ، وضيع ميسي ركلة الجزاء.





4-نهائي كأس العالم 2014 : الأرجنتين VS ألمانيا :- نجح المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة علي السيطرة بالتعادل السلبى طوال اللقاء، مما أدى إلى الذهاب للأشواط الإضافية، وسجل المنتخب الألماني الهدف الوحيد، وفشل المنتخب الأرجنتيني فى التعادل.





“الاستسلام كلمة محذوفة من قاموس ميسي”

بعد أن ضيع ميسي ركلة الجزاء فى نهائي كوبا أمريكا المئوية، تعرض للعديد من النقد والأراء السلبية حوله، وأدرك اللاعب مدي فشله مع المنتخب الأرجنتيني، وأنه لم ينجح في الحصول على لقب قارى مع منتخبه، وكان ميسي على عتبة باب الاستسلام، وقرر بعد النهائي مباشرة اعتزله دولياً وقال آنذاك؛ “أن الفترة العصيبة جعلته يُفكّر بعدّة أشياء وتوصل إلى أن المنتخب انتهى بالنسبة له، وذكر أنه حاول ولعب أربع نهائيات وخسرها كلّها وأدرك أن هذا القرار هو الأفضل للجميع”.





كان هذا القرار بمثابة الزالزل الذى هز الأرجنتين والعالم كله، ولكن مع ضعط كبار اللعيبة ومسؤولي الرياضة العالمية، صدر ميسي أنه عاد عن قراره يوم 12 أغسطس وقرّر خوض تصفيات كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، وبالتأكيد بعد اليوم، لم يندم ميسي عن قرر رجوعه، بل يؤكد الفرصة الثانية دائماً تصيب.

“أبرز أرقام ميسي القياسية بقميص الأرجنتين”

بالرغم من عدم حصول اللاعب على ألقاب قارية من قبل، إلا أنه نجح فى حفر اسمه فى تاريخ المنتخب الأرجنتيني.





مع منتخب الشباب:-

استطاع ميسي قيادة منتخب بلاده عام 2005 للتتويج بلقب كأس العالم للشباب في النسخة التي أقيمت في هولندا.





مع المنتخب الأول:

-كانت أول مباراة لميسي، مع المنتخب الأول في 17 أغسطس 2005 ، أمام المجر ودخل بديلاً وطرد في المباراة بعد قيامه بضرب "فيلموس فانتشاك".





-أصغر لاعب يسجل للأرجنتين فى كأس العالم بعمر 18 سنة و357 يوم. حيث سجل ميسي هاتريك دولي في 6 مناسبات، وأحرز هدفين في مباراة واحدة 11 مرة، ويعد سادس أصغر لاعب في المونديال يسجل.





-أول هدف في تاريخ ميسي في كلاسيكو أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين والبرازيل، كان في 17 نوفمبر 2010 خلال مباراة ودية، أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة التي فازت بها بلاده بهدفٍ نظيف.





-أصبح الهداف التاريخي لبلاده، بعد تسجيله الهدف رقم 55 له مع الأرجنتين، في كوبا أمريكا المئوية 2016. متخطياً "جابرييل عمر باتيستوت صاحب 54 هدف.



