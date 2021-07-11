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متحدث الرئاسة: توطين الصناعة أصبح خط استراتيجي للدولة

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والتموين اليوم كان يهتم بشكل رئيسي بالمخزون الاستراتيجي للدولة الخاصة بالسلع والمنتجات واللحوم الحمراء والبيضاء مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تطوير الصناعات الغذائية الوطنية على مستوى الجمهورية، وإعادة هيكلة الشركات، موضحًا أن هناك خطة طموحة لتطوير شركات قها وإدفينا وإعادة هيكلتهم للعودة لسابق عهدهم.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الاجتماع تطرق للتعاون مع إندونيسسا وماليزيا في انتاج زيت النخيل؛ لكون هناك طلب متزايد عليه لدخوله في الكثير من الصناعات، ومصر تستورد كميات كبيرة منه، وهناك خطة لإنشاء منطقة لوجيستية ومصنع لتصنيع وانتاج زيت النخيل في مصر وإمكانية التصدير للخارج.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تضمن استعراض المنظومة الوطنية لإنتاج البذور المتطورة، موضحًا أن الرئيس السيسي، وجه بتعزيز جهود انتاج البذور ذات الجودة العالية، موضحًا أن هناك خطة قومية لإضافة رقعة زراعية كبيرة في مصر تصل لأكثر من 2 مليون فدان لتعظيم قدرة الإنتاج الزراعي.

ونوه، بأن هناك تركيز على الصناعات التي يمكن بها امتلاك القدرة للتصنيع المحلي سواء كانت غذائية أو غيره، مشددًا على أن توطين الصناعة أصبح خط استراتيجي للدولة، لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهذا مبدأ ثابت وعامل مشترك أعظم.

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