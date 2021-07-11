أول رد من الزمالك على ضم رمضان صبحي

أوضح طارق جبريل، أمين الصندوق والمدير المالي بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات جدية مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.





وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن رمضان صبحي بات مرشحا بقوة للانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.





وأكد طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك لا يفكر اطلاقا في التعاقد مع رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن كل ما يتردد ليس له أساس من الصحة.





وأتم تصريحاته: "رمضان صبحي لاعب كبير وأي نادٍ يتمنى ضمه ول كن اللجنة التي تدير نادي الزمالك لم تناقش هذا الأمر من الأساس".



