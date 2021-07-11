Advertisements

أول رد من الزمالك على ضم رمضان صبحي

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
Advertisements
أوضح طارق جبريل، أمين الصندوق والمدير المالي بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات جدية مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن رمضان صبحي بات مرشحا بقوة للانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك لا يفكر اطلاقا في التعاقد مع رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن كل ما يتردد ليس له أساس من الصحة.

وأتم تصريحاته: "رمضان صبحي لاعب كبير وأي نادٍ يتمنى ضمه ولكن اللجنة التي تدير نادي الزمالك لم تناقش هذا الأمر من الأساس".

أخبار تهمك

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين

مدرب البرازيل يهاجم منظمي كوبا أمريكا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

12:09 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

11:17 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي