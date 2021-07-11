10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020





تقام اليوم الأحد مواجهة نهائي بطولة يورو 2020 والتي تقام بين المنتخب الإيطالي ضد المنتخب الانجليزي ويستضيفها ملعب إستاد ويمبلي.





ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وبي إن سبورتس ماكس 2 ويعلق عليها المعلق الكبير حفيظ دراجي فيما تُنقل المواجهة ايضاً عبر القنوات التالية :-





قناة: L’Equipe TV HD France، عبر القمر الصناعي: Astra 19°E، على التردد: 11895، الإستقطاب: عمودي – V، ومعدل الترميز: 29700.

قناة: M6 HD France، عبر القمر الصناعي: Astra 19°E، على التردد: 12168، الإستقطاب: عمودي – V، معدل الترميز: 29700.

قناة: W9 HD France، عبر القمر الصناعي: Astra 19°E، على التردد: 12168، الإستقطاب: عمودي – V، معدل الترميز: 29700.

قناة: TFX HD France، عبر القمر الصناعي: Astra 19°E، على التردد: 11856، الإستقطاب: عمودي – V، معدل الترميز: 29700.

قناة: ZDF HD Germany، عبر القمر الصناعي: Astra 19.2°E، على التردد: 11954، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 27500.

قناة: ARD Das Erste HD Germany، عبر القمر الصناعي: Astra 19.2°E، على التردد: 11494، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 22000.

قناة: ERT Greece، عبر القمر الصناعي: Eutelsat 3.1°E، على التردد: 12734، الإستقطاب: عمودي -V، معدل الترميز: 16750.

قناة: ARMTV Armenia، عبر القمر الصناعي: Intelsat 60°E، على التردد: 11622، الإستقطاب: عمودي – V، معدل الترميز: 8527.

قناة: IRIB HD Iran، عبر القمر الصناعي: Intelsat 62°E، على التردد: 11555، الإستقطاب: عمودي – V، معدل الترميز: 30000.

قناة: TRT 1 Turkey، عبر القمر الصناعي: Turksat 42°E، على التردد: 11958، الإستقطاب: أفقي – H، معدل الترميز: 27500.