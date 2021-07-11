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أحدها حول العيد.. مفاجآت صادمة عن طقس الأيام المقبلة

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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فجرت هيئة الأرصاد الجوية عدد من المفاجآت الصادمة بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وفقا لمحاولاتها إيصال المعلومات الكافية للمواطنين عن حالة المناخ.

لا تغيرات جوهرية بالطقس
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية فى حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن صور الأقمار الصناعية، تؤكد أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحرى خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة خلال الايام القليلة القادمة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية ويظل شديد الحرارة جنوبا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة لتقلل من حدة تأثير الرطوبة على الاحساس بحرارة الجو.

طقس حار حتى الجمعة
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 11 يوليو 2021 إلى الجمعة 16 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.


كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة .

الحر مستمر حتى عيد الأضحى
ومن جانبه، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال شهر يوليو تكون مرتفعة بشكل كبير بسبب ارتفاع الرطوبة وتتجاوز 80 % وتصل أحيانا إلى 85 % في القاهرة والوجه البحرى وما يؤدى إلى تكون شبورة ولكنها تنتهى مبكرا مع أشعة الشمس، وزيادة الرطوبة يؤدى إلى زيادة الشعور بحرارة الجو وطقس حار.


وتابع في تصريحات تليفزيونية:: "الأجواء متشابهة من خلال ارتفاع نسب الرطوبة والعيد منتصف الأسبوع المقبل"، مشددا على أنه يجب عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة، وارتداء غطاء واقى من أشعة الشمس، فضلا عن تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل.

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