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رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية: لن يتم السماح بأي تأخير للمشروعات

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر مجلس الوزراء بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والهيئة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى مواعيدها المقررة، قائلا: "لن يتم السماح بأى تأخير، وسبق أن أكدت على ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع فى المحاور الرئيسية، والالتزام بذلك فى أقرب فرصة، مع ترك المحاور الفرعية لأعمال الإنشاءات التى تتم".

كما كلف رئيس الوزراء برفع كافة مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل، والإسراع بالانتهاء من أعمال المرافق بالكامل، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يعكس قدرة الشعب المصرى، ويمهد لإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة، وفق ما أعلنته القيادة السياسية، مشددًا فى هذا الإطار على أهمية أن يكون سير العمل وفق برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به، ومؤكدًا: "سأتابع معدلات التنفيذ دوريًا، وعلى استعداد لزيارة العاصمة أسبوعيًا لمتابعة الموقف عن كثب".

وعقب الاجتماع بدأ رئيس الوزراء، مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية، جولة موسعة يزور خلالها العديد من مواقع العمل والإنشاءات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

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