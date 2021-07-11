"ذهب" أم "بيتكوين" .. خبير أسواق عالمية يكشف إتجاهات المعدن الأصفر

قال أحمد نجم خبير الأسواق العالمية، أنه في ظل التحركات العنيفة لأسعارالذهب خلال الفترة الماضية ما بين الفرصة والمخاطرة ، فسيظل المعدن الأصفر هو محط الأنظار الأهم الى الأبد كأصل ذو قيمة يحافظ على رؤوس الأموال من التضخم وكملاذ أمن في الوقت ذاتة.





انتصار الذهب في معركة البيتكوين





وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن الارتفاع الأكبر الذي شهده الذهب في العام السابق في ظل ازمة كوفيد – 19 بعد عقد من التراجع تقريباً في الوقت ذاته ذاع صيت البيتكوين والعملات الرقمية على أنها الأصل البديل للذهب والذي يعمل بشكل أفضل في ظل التضخم الذي يعاني منه العالم ، وبعد عمليات التخفيز الكبيرة التي قامت بها كافة البنوك المركزية بالإضافة الى تسهيل الأتمان للخول في مراحل من الركود كان البيتكوين هو الرابح الأكبر ومن هنا بدات رحله المعدن الاصفر في التراجع من جديد ليفقد حوالي 19 % من قيمته، ثم يعود بعد ذلك ليصحح تلك النسبة الى 12%





وتابع ، ومع تراجع البيتكوين عادت الصناديق مرة أخرى الى الإعتراف بخطورة هذا الأصل في الإستثمار والعودة من جديد لزيادة الحيازات في المعدن الأصفر وهو ما دفعة للصعود مجدداً.





معدلات نمو مرتفعه تهدد الأصول والملاذات الامنه





وأشار الخبير الي أنه مع توقع العالم لمعدلات نمو هي الأعلى على الإطلاق منذ الخروج من أزمة الرهن العقاري عام 2008 ، أتت الشكوك في إستمرارية الإستثمار في الذهب والأصول الأمنه الأخرى نتيجه للعوائد المتوقعه من الاستثمار المباشر من جانب ، و توجه البنوك المركزية الى مراحل تشديد السياسات النقدية ورفع لاسعار الفائدة الحقيقية من جانب أخر لتجنب الدخول في مرحلة من التضخم المفرط قد يدفع للتخلي عن المعدن الأصفر.



