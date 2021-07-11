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كارثة.. "يوتيوبر شهير" يتعدى على شخص ويصور زوجته بملابس المنزل
الأحد 11/يوليو/2021 - 03:26 م
مـروة هيـكل
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تقدم مواطن ببلاغ ضد اليوتيوبر أكرم سلام و4 آخرين، يتهمهم فيه بالتعدي عليه وتصوير زوجته بملابس المنزل في بولاق الدكرور.
وقال كمال زهير، مقدم البلاغ، إنه فوجي بالمشكو في حقهم، في الساعة الثانية منتصف الليل يدق جرس بابه، وعندما فتح له الباب، تعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتصويره وعمل فيديو اعتذار إجباري وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع "زهير" في بلاغه أن المشكو في حقهم صوروا أيضًا زوجته بملابس المنزل وهددوه بسلاح أبيض وتوجيه بعض الألفاظ الخادشة للحياء، وأنها لم تكن المرة الأولى لقيام المشكو في حقهم بالتعدي عليه وأسرته، وتم تحرير محضر في وقت سابق حمل 5866 رقم لسنة 2020 اداري السيدة زينب، لاتهامه بالتعدي عليهم.
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