كارثة.. "يوتيوبر شهير" يتعدى على شخص ويصور زوجته بملابس المنزل

تقدم مواطن ببلاغ ضد اليوتيوبر أكرم سلام و4 آخرين، يتهمهم فيه بالتعدي عليه وتصوير زوجته بملابس المنزل في بولاق الدكرور.





وقال كمال زهير، مقدم البلاغ، إنه فوجي بالمشكو في حقهم، في الساعة الثانية منتصف الليل يدق جرس بابه، وعندما فتح له الباب، تعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، وتصويره وعمل فيديو اعتذار إجباري وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



