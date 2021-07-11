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17664 إصابة جديدة بكورونا في إيران

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:26 م
إيران
إيران
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، 165 حالة وفاة و 17664 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقد ارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في إيران إلى نحو ثلاثة ملايين و 373 ألف حالة.

 

وبحسب العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعامل الطبي، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 85859

 

وأكدت السلطات الصحية الإيرانية، أن 3684 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و25 ألف حالة.

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