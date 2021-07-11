حكيم يفتتح موسم حفلات الساحل الشمالي





وفي سياق آخر، يستعد حكيم لطرح أغنية جديدة بعنوان "الناس السهرانين"، وهي من كلمات شفيق كارم وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا.

يستعد الفنان حكيم لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك بالساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل الموافق ١٦ يوليو الجاري في مارسيليا بيتش،وسوف يقدم خلاله عدة مفاجآت لجمهوره الذي يدعمه.ومن المقرر أن يقدم حكيم لجمهوره مجموعة من أغانيه المميزة منها "الليلة عيد"، "والله ولعب الهوا"، "صحاب أونطة"، "عدى الغزال"، "آه بحبه"، "رقصوني"، "ليلة بمبى"، وغيرها.