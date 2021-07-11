عاجل.. ضبط طالب لتصويره أوراق أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية

أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جرى ضبط طالب في لجنة ثانوية عامة بمدينة القناطر الخيرية، قام بتصوير أوراق الأسئلة والإجابات من داخل اللجنة بالهاتف خلال امتحان مادة اللغة العربية، اليوم، لطلاب الشعبة الأدبية.





وأضاف المصدر في تصريح صحفي اليوم، أنه جرى ضبط طالب أخر بلجنة أخرى لقيامه بتمزيق البابل شيت الخاص به.





وقال إنه جار التحقيق مع الطالبين بمعرفة العضو القانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



