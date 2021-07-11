عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

قررت النيابة الكلية بشمال بنها برئاسة المستشار عماد مهنا وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، إحالة المدرس "م.ك"، المتهم بالتحرش بعدد من الطالبات بإحدى مدارس بنها التجريبية خلال الدروس الخصوصية إلى محكمة الجنايات.





ووفق توصيف نيابة قسم بنها للواقعة، وجهت له تهم التحرش وهتك العرض، ومن المقرر عرض القضية على الاستئناف العالي بطنطا لتحديد دائرة بمحكمة جنايات بنها لنظر القضية، وتحديد ميعاد أولى جلسات المحاكمة، مع استمرار حبس المتهم.





وكان من المقرر أن يتم تجديد حبس المتهم للمرة الثانية اليوم عقب انتهاء مدة التجديد الأولى، وبلغت 15 يوما "اليوم"، حيث جرى إبلاغ المتهم ومحاميه بقرار الإحالة للجنايات.





فيما شملت التحقيقات سؤال عدد من الفتيات الشاكيات، وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما، يتهمن المدرس المتهم بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدًا أمام جهات التحقيقات، أن وراء الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات والتي قام بطردها من مجموعة درس خصوصي منذ عام ونصف ما تسبب في التربص به واتهامه بالتحرش.





وتداولت وسائل التواصل الإجتماعي اتهامات من صاحبة البلاغ وعدد من المنشورات الأخرى، بأن المدرس المتهم تحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية وأنه اعتاد التحرش بهم منذ فترة طويلة، وأن خوف الطالبات منه منعهم من الإبلاغ، موضحين أنه متخصص في تدريس مادة اللغة الإنجليزية لـ3 مراحل تعليمية وهي الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأنه اعتاد ارتكاب تلك الأفعال حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها وجرى كشف الأمر وتقديم بلاغ ضده.



