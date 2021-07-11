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عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ينتظرها المارد الأحمر ضد فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الاسبوع القادم.

وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن الطاقم الطبي قرر إستبعاد طاهر محمد طاهر من مواجهة مصر المقاصة المقرر لها اليوم والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري بسبب إصابته في أحد إصبع القدم.

وأضاف المصادر إلى غضب موسيماني بسبب الإصابة التي جاءت في وقت صعب للغاية خاصةً أنه يعتمد على طاهر في مركز الجناح الأيسر والفورمة الرائعة التي وصل لها.

ويخشى الجنوب أفريقي غياب طاهر عن نهائي دوري أبطال أفريقيا وطلب من الجهاز الطبي ضرورة تجهيزه بشكل جيد لتلك المواجهة.

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