أول رد من وزير التربية والتعليم على سيلفي البابل شيت

نشرت بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لطلاب الثانوية العامة وهم يلتقطون سيلفي مع "الامتحان والبابل شيت"، مدعيا أنها صورة من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم أثناء سير امتحان اللغة العربية، في تحدي لإجراءات التعليم لمنع دخول الموبايل في اللجان.





وسيطرت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعد نشر الصورة على الجروب التعليمي غرفة عمليات الثانوية العامة.





وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرد، حقيقة الصورة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:، «هذه صورة من الامتحان التجريبي في يونيو!! تبينوا يا جماعة قبل التعليق".



