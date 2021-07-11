قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020





تقام اليوم السبت مواجهة المنتخب الأنجليزي ضد نظيره الإيطالي في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات نهائي يورو 2020.





وكان المنتخب الانجليزي قد عبر إلى المواجهة النهائية بفضل فوزه على المنتخب الدنماركي بهدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي بعد التمديد فيما تمكن الأتزوري من الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي.





فيما يُمكن مشاهدتها أيضاً عبر مكسبي الفضائية على النايل سات على التردد التالي :-





تردد القناة 11411





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