قتلى وجرحى من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل عنصر من فرقة الحمزة وجرح 4 آخرين جراء الاقتتال المسلح الذي شهدته مدينة رأس العين (سري كانييه)، بين مجموعتين من الفرقة، ضمن مناطق نبع السلام في ريف الحسكة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي" بين مجموعتين تابعتين لفرقة الحمزة الموالية لتركيا، في شارع المحطة الجنوبي بمدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق "نبع السلام" في ريف الحسكة.