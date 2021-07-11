جمعية "محبى الأطرش" تحتفل بذكرى صوت الكروان " أسمهان "





تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بذكرى وفاة صوت الكروان الفنانة "أسمهان" التى رحلت عن عالمنا فى ١٤ يوليو ١٩٤٤، وذلك فى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل ١٥ يوليو الجارى، بمركز الطفل للحضارة والإبداع التابع لجمعية مصر الجديدة .



وعن برنامج الاحتفال يقول رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، إنه يتضمن عرض فيلم تسجلي بعنوان "لحن لم يتم" عن قصة حياة أسمهان من إخراجه، وعقب العرض يتحدث عن الفيلم كل من الفنان سيف عبد الرحمن والفنان قيس عبد الفتاح، والناقد الفني ذكي مصطفي، والمخرج مصطفي الدمرداش .



إلى جانب تقديم باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية بقيادة المايسترو محمود فرج، حيث يتغنى كوكبة من المطربين والمطربات منهم "مطربة الأوبرا أسرار الجمال، مني إبرهيم، رجاء مصطفي، زينب المصري، خليل أبو زيد " بمجموعة من أشهر أغانى أسمهان والموسيقار فريد الأطرش .