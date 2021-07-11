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تجديد حبس مدرب السباحة المتهم بقتل صديقه بسبب ”سكوتر” في أكتوبر

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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جدد قاضي المعارضات في أكتوبر، حبس مدرب سباحة، بتهمة بقتل زميله، في مدينة الشيخ زايد، بسبب مشاكل على دراجة بخارية.

واعترف المتهم في التحقيقات، بأنه اشترى دراجة بخارية "سكوتر"، من صديقه القتيل، وسدد جزءا من ثمنها، وتبقى عليه مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيقات، أنه تعهد بسدادها لزميله العمل، والذي يقيم معه بنفس الشقة، لكن الأخير استمر في مطالبته بالأموال.


وتابع المتهم أنه يوم الواقعة جلسا سويا كعادتهما وشاهدا مباراة الأهلي والترجي سويا، لكن بعدها نشبت بينهما مشاجرة حادة بسبب الأموال، ما دفعه لتسديد طعنة قاتلة لصديقة، مؤكدا أنه لم يقصد قتله.

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