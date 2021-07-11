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تطور مثير في رحيل هاري كين عن توتنهام

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
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كشف تقارير صحفية إسباني، صيغة جديدة قد تسهل رحيل المهاجم الإنجليزي هاري كين عن توتنهام هذا الصيف.

وأفادت العديد من التقارير، أن كين طلب الرحيل عن توتنهام هذا الصيف، بسبب رغبته في حصد الألقاب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دانيال ليفي، رئيس توتنهام، يرغب في الحصول على 150 مليون يورو للاستغناء عن كين، لكن قطبي مانشستر الراغبين في ضم المهاجم الإنجليزي، غير مستعدين لدفع هذا الرقم.

وأشارت إلى أن هناك صيغة جديدة قد تسهل رحيل كين عن توتنهام مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى إقحام أحد اللاعبين في الصفقة من قطبي مانشستر.

وأوضحت أن الأسماء المقترحة هي جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي أو أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد من مانشستر يونايتد.

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