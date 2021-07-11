تجديد حبس متهم ذبح شقيقه في الشارع بالزاوية الحمراء



جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس شاب 15 يوم علي ذمة التحقيقات، في اتهامة، بقتل شقيقه وتمزيق جسده بسكين بمنطقة الزاوية الحمراء.



و كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين العثور على جثة شخص بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر.



وبعمل التحريات دلت أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، بعد وقوع مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية، تطورت وقام المتهم بتسديد عده طعنات له، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.



وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بقتله شقيقه بسبب خلافات أسرية، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.