Advertisements

تجديد حبس متهم ذبح شقيقه في الشارع بالزاوية الحمراء

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس شاب 15 يوم علي ذمة التحقيقات، في اتهامة، بقتل شقيقه وتمزيق جسده بسكين بمنطقة الزاوية الحمراء.

و كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بأحد شوارع منطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين العثور على جثة شخص بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر.

وبعمل التحريات دلت أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، بعد وقوع مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات أسرية، تطورت وقام المتهم بتسديد عده طعنات له، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بقتله شقيقه بسبب خلافات أسرية، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

10 قرارات جديدة للرئيس السيسي تنشرها الجريدة الرسمية

منذ ساعة الا ربع

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ 41 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020

منذ ساعة و 6 دقيقة

كارثة.. "يوتيوبر شهير" يتعدى على شخص ويصور زوجته بملابس المنزل

منذ ساعة الا ربع

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ يوم

وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات جديدة ومهمة لوزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملاً رسالة من السيسي للمجلس الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

عاجل.. كارتيرون يستقر على ضم نجم موناكو الفرنسي

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

01:31 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

03:30 م

قرار جديد في دعوى ورثة نور الشريف ضد شركة "لابوار"

01:22 م

عاجل من النيابة بشأن المدرس المتحرش بطالبات بنها

03:33 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي