المعاينة الأولية تكشف عن سر اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالوراق

كشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي السبب في إندلاع حريقًا داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق شمال المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر بشرية.





ونتج عن الحريق تفحم محتويات غرفة النوم، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.